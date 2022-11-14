بيكين تأمل في إعادة علاقاتها مع واشنطن "إلى مسارها" خلال قمة مجموعة العشرين

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الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ في العام 2012 في لوس أنجليس- و.م. أ.

قالت الصين الإثنين، على لسان المتحدث باسم وزارتها الخارجية ماو نينغ، إنها تأمل في أن يعيد اجتماع قمة العشرين علاقاتها مع الولايات المتحدة "إلى مسارها"، وذلك إثر الاجتماع المنتظر بين الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن قبيل قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

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يحذو السلطات الصينية، أمل كبير في إعادة علاقتها مع الولايات المتحدة " إلى مسارها"، حسب ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الاثنين.

ورداً على سؤال وكالة الأنباء الفرنسية خلال مؤتمر صحافي دوري، بشأن توقّعات الصين من المحادثات المباشرة في بالي، صرح ماو نينغ قائلا: "نأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين، للسيطرة على الخلافات وتعزيز التعاون المفيد للطرفين، وتجنّب سوء التفاهم وسوء التقدير لدفع العلاقات الأميركية الصينية إلى مسارها الصحيح ومن أجل التنمية الصحية والمستقرّة".

هذا، ومن المقرر أن يجري رئيسا البلدين جو بايدن وشي جينبينغ محادثات طويلة الاثنين في جزيرة بالي الإندونيسية، عشية قمة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم.

هذا وتشهد العلاقات بين البلدين، توترا محتدما خاصة بعد الزيارة التي قامت بها المسؤولة الأمريكية نانسي بيلوسي بزيارة لتايوان في آب/أغسطس.

فرانس24/أ ف ب

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