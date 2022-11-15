قمة العشرين: الرئيس الفرنسي يدعو نظيره الصيني لتوحيد الجهود ضد الحرب في أوكرانيا

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الرئيسان الفرنسي والصيني خلال قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا، 14 تشرين الثاني،نوفمبر 2022

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والزعيم الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا، والتي من المتوقع أن تزيد الضغط على روسيا ومعالجة التداعيات العالمية للحرب على أوكرانيا، ودعا ماكرون نظيره الصيني إلى توحيد جهود بلديهما ضد الحرب في أوكرانيا.

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني إلى توحيد جهود باريس وبكين ضد الحرب في أوكرانيا وذلك خلال لقاء جمع الرئيسان على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي.

وقال ماكرون لشي بعد مصافحته وبدء المحادثات بينهما، يجب أن "نوحد جهودنا للاستجابة لأزمة عالمية مثل حرب روسيا في أوكرانيا".

وقالت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، إن ماكرون سيبلغ الرئيس الصيني أنه من "مصلحتك" الضغط على روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات.

في غضون ذلك، لم يشر الرئيس شي إلى الصراع في كلمته الافتتاحية، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى الحفاظ على روح الاستقلال والحكم الذاتي والانفتاح والتعاون".

وجاء اللقاء الفرنسي الصيني عقب محادثات طويلة بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تعهد الزعيمان بمنع انتقال تنافسهما إلى صراع مباشر.

فرانس24/أ ف ب

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