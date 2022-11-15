فيديو

قمة مجموعة العشرين: قادة العالم يبدون رغبتهم في التعاون مع الصين لمواجهة التحديات المشتركة

01:32 الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا. 15/11/2022 © أ ف ب

وسط أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة، وفي خضم تحولات إقليمية ودولية فارقة، تتجه الأنظار إلى الدور الصيني الذي يرى فيه كثيرون رغبة في الهيمنة. لكن، على الرغم من ذلك، لم يخف عدد من قادة وزعماء العالم خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا رغبتهم في استئناف التعاون مع بكين لمواجهة التحديات العالمية المشتركة الكبرى، وعلى رأسها أزمتي الطاقة والمناخ، إضافة إلى حل مشكلة التنمية المستدامة، الأمر الذي لا يعارضه شي جينبينغ. وخلال القمة، شكلت الحرب في أوكرانيا الموضوع الأبرز، وإذا كانت الدبلوماسية الصينية اعتمدت خطابا متوازنا، وحافظت على مصالحها مع موسكو، فقد اختارت في المقابل ألا تغالي في استفزاز الغرب، رغم الدعوات إلى إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.