في بيان قمتها الختامي... دول مجموعة العشرين في إندونيسيا تدين بالغالبية الحرب في أوكرانيا

قمة مجموعة العشرين

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022

أدانت غالبية دول مجموعة العشرين المجتمعة في إندونيسيا "بحزم الحرب في أوكرانيا" حسب ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة الأربعاء، والذي اعتبر بأن هذا النزاع "يقوض الاقتصاد العالمي". كما اتفق أكبر عشرين اقتصادا عالميا بينهم روسيا في البيان المشترك، على أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".

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قالت مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتها المنعقدة بجزيرة بالي في إندونيسيا الأربعاء إن "غالبية" الدول الأعضاء فيها "تدين بحزم الحرب في أوكرانيا" معتبرة أن هذا النزاع "يقوض الاقتصاد العالمي".

كما أكد أكبر عشرين اقتصادا في العالم، بينهم روسيا، في البيان المشترك أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".

وعقب سلسلة اجتماعات وزارية تحضيرية لقمة مجموعة العشرين، فشلت في التوصل إلى توافق بسبب الانقسامات العميقة بين الغربيين وروسيا ودول الجنوب بشأن الحرب في أوكرانيا، كثفت إندونيسيا الدولة المضيفة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق خلال القمة.

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في السياق، صرح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو: "اليوم نجحنا في اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين والمصادقة عليه" مشيرا إلى أنه أول اتفاق على نص مشترك توصلت إليه المجموعة منذ فبراير/شباط. مضيفا: "أعبر عن امتناني لجميع الذين شاركوا وأبدوا مرونة" للوصول إلى هذا النص المشترك.

وفيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالحرب، ذكر النص المواقف المتباينة للدول مما جعل من الممكن الحصول على توقيع روسيا.

وكانت إندونيسيا التي استضافت قمة العشرين تأمل في مطلع 2022 أن تركز في رئاستها على تضافر الجهود لتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا. إلا أن غزو الروسي لأوكرانيا أحدث اضطرابا وأدى إلى أزمات عدة، لا سيما في الغذاء والطاقة، وإلى توسيع الانقسامات بين الدول.

فرانس24/ أ ف ب

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