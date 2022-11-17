بورما: المجلس العسكري يقرر إطلاق سراح 6000 سجين بينهم أجانب

© أ ف ب/ أرشيف

شون تورنيل، المستشار السابق لرئيسة الوزراء السابقة في بورما أونغ سان سو تشي أثناء تلقيه اللقاح في سجنه، 28 تموز/ يوليو 2021.

قررت السلطات العسكرية الحاكمة في بورما، الخميس، إطلاق سراح حوالي 6000 سجين، من بينهم سفيرة بريطانية سابقة وصحافي ياباني ومستشار أسترالي لحكومة أونغ سان سو تشي المدنية التي تمت الإطاحة بها.

إعلان اقرأ المزيد

أكد المجلس العسكري في بورما الخميس، أنه سيطلق سراح نحو 6000 سجين، من بينهم معتقلون أجانب.

وقال مسؤول بورمي رفيع لوكالة الأنباء الفرنسية، إن السفيرة البريطانية السابقة فيكي بومان والمستشار الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل والصحافي الياباني تورو كوبوتا "سيطلق سراحهم بمناسبة العيد الوطني" للبلاد.

واعتقلت بومان التي شغلت منصب السفيرة من عام 2002 إلى 2006 مع زوجها في آب/أغسطس، لعدم تصريحها بأنها تعيش في عنوان مختلف عن العنوان المذكور في شهادة التسجيل للأجانب، وحكم عليهما بالسجن لمدة عام.

وأضاف المسؤول أن زوجها الفنان البارز هتين لين سيطلق سراحه أيضا.

وكان الأسترالي شون تورنيل يعمل مستشارا لزعيمة بورما المدنية سو تشي عندما تم اعتقاله بعد وقت قصير من الانقلاب العسكري في شباط/ فبراير العام الماضي.

وفي أيلول/ سبتمبر أدين هو وسو تشي من قبل محكمة عسكرية مغلقة بخرق قانون الأسرار الرسمية وحكم عليهما بالسجن لثلاث سنوات.

أما الياباني كوبوتا البالغ 26 عاما فقد اعتقل في تموز/يوليو بالقرب من تجمع مناهض للحكومة في يانغون مع مواطنين بورميين اثنين، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، أن عائلات المساجين تجمعت أمام سجن انسين في يانغون قبل الإعلان المتوقع.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك