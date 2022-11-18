الهند تطلق أول صواريخها التجارية في دفعة لصناعة الفضاء التي يطورها القطاع الخاص

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صاروخ "إس إل إس" العملاق من وكالة الفضاء الأمريكية ينطلق من منصته بولاية فلوريدا، 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

في خطوة فارقة من أجل بناء وتطوير صناعة فضاء تجارية، انطلق أول صاروخ هندي تجاري طوره القطاع الخاص بالبلاد إلى الفضاء صباح الجمعة. الصاروخ الذي أطلق عليه "فيكرام-إس"، تكريما لفيكرام سارابهاي الفيزيائي والفلكي الهندي مؤسس برنامج الفضاء الهندي، طورته شركة الفضاء الناشئة (سكاي روت)، وتبلغ سرعته خمسة أمثال سرعة الصوت ويستطيع حمل ما يصل إلى 83 كيلوغراما لمسافة 100 كيلومتر.

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أطلقت الهند الصاروخ "فيكرام-إس" الجمعة، وهو أول صاروخ يتم تطويره عن طريق القطاع الخاص وذلك في خطوة فارقة في جهود البلاد لبناء صناعة فضاء تجارية.

انطلق الصاروخ الذي يبلغ وزنه 545 كيلوغراما، وطورته شركة الفضاء الناشئة (سكاي روت)، من موقع الإطلاق التابع لوكالة الفضاء الهندية بالقرب من تشيناي. وتبلغ سرعة الصاروخ خمسة أمثال سرعة الصوت ويستطيع حمل ما يصل إلى 83 كيلوغراما لمسافة 100 كيلومتر.

وأظهرت لقطات فيديو الصاروخ وهو ينطلق من مركز الفضاء مخلفا وراءه عمودا من الدخان والنار. وقال مسؤولون إنه سقط في خليج البنغال بعد نحو خمس دقائق من إطلاقه.

كانت (سكاي روت) ومقرها حيدر اباد، والتي تأسست في عام 2018 ومدعومة من صندوق الثروة السيادية السنغافوري، أول شركة فضاء ناشئة توقع اتفاقية لاستخدام مرافق الإطلاق والاختبار التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية بعد أن فتحت الحكومة الباب أمام الشركات الخاصة في عام 2020.

وقالت الشركة إن ما يقرب من 100 شخص شاركوا في أول مشروع إطلاق لها. وأطلق على الصاروخ اسم فيكرام سارابهاي وهو فيزيائي وفلكي هندي يعتبر مؤسس برنامج الفضاء الهندي.

فرانس24/ رويترز

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