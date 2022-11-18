سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات

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شاشة تلفزيونية بمحطة قطار في سول تظهر اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا، كوريا الجنوبية، 17 تشرين الثاني، نوفمبر 2022.

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية في الأسابيع الأخيرة. وسقط الصاروخ بحسب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيد "في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان" غربي هوكايدو، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي من السفن أو الطائرات.

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أعلن جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني الجمعة أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات لكن عملية الإطلاق هذه باءت بالفشل على ما يبدو وفقا لسيول وطوكيو.

ويأتي اطلاق الصاروخ بعد يوم من إطلاق بيونع يانغ صاروخا أصغر، وتحذيرها من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ "سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان" قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول إطلاقا".

وأشار كيشيدا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.

وذكرت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن الصاروخ باليستي عابر للقارات على ما يبدو، وهو الصاروخ الأبعد مدى الذي تطلقه كوريا الشمالية ومصمم لحمل رأس نووي يمكنه أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وأطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخا باليستيا قصير المدى، وحذرت وزيرة خارجيتها تشوي سون هوي من "ردود عسكرية أعنف" على التحركات الأمريكية لتعزيز وجودها العسكري، قائلة إن واشنطن تقوم "بمقامرة ستندم عليها".

وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية نددت تشوي بقمة ثلاثية عقدت الأحد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان انتقد خلالها زعماء تلك البلدان اختبارات الإطلاق الصاروخي التي تجريها بيونغ يانغ وتعهدوا بتعاون أمني أكبر.

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام عددا قياسيا من اختبارات إطلاق الصواريخ التي تحظرها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجها الصاروخي والنووي.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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