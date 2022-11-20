السلطات الصحية في الصين تسجل أول وفاة ناتجة عن فيروس كورونا منذ نحو ستة أشهر

عمال يرتدون بدلات واقية لتطهير مجمع سكني في منطقة هوانغبو بعد تفشي فيروس كورونا. شنغهاي في 20 أبريل/نيسان 2022.

بات رجل صيني في السابعة والثمانين من عمره أول حالة وفاة تسجلها البلاد جراء فيروس كورونا منذ 26 مايو أيار مما رفع إجمالي عدد وفيات المرض في الصين إلى 5227. وعلى الرغم من أن عدد الإصابات يعد منخفضا باعتماد المعايير العالمية، تحاول الصين القضاء على كل بؤر التفشي بموجب سياسة صفر كوفيد التي جعلتها تسير على نهج مغاير عن باقي العالم بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على ظهور المرض.

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سجلت السطات الصحية الصينية الأحد أول وفاة بكوفيد-19 منذ ستة أشهر في خضم سعيها لوقف تفش متسارع للوباء على الرغم من التدابير الصارمة لاحتوائه.

وباتت الصين القوة الاقتصادية الكبرى الوحيدة التي لا تزال تفرض تدابير مشددة للقضاء على تفشي كوفيد، وقد فرضت إغلاقات وأجرت حملة فحوص واسعة النطاق مع إجراءات عزل على الرغم من أن بقية دول العالم بدأت تتكيف مع التعايش مع الفيروس.

والأحد، أعلن مسؤولون محليون وفاة رجل يبلغ 87 عاما في بكين، كما أعلنت السلطات الصحية الوطنية تسجيل 24 ألف إصابة في البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

على الرغم من أن الحصيلة ضئيلة نسبيا مقارنة مع دول أخرى، يعد التفشي المتسارع ملحوظا في الصين حيث بقيت قليلة الإصابات المعلنة في الأشهر الأخيرة.

في 11 تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت بكين بشكل مفاجئ عن خطوات هي الأكبر في البلاد بخصوص تخفيف قيود احتواء فيروس كورونا، من ضمنها تقليص فترة العزل للمسافرين الوافدين من خارج البلاد.

لكن التخفيف المحدود للقيود لم يلغ مقاربة "صفر-كوفيد" التي تعتمدها البلاد، على الرغم من تداعياتها الكبرى على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وفق قناة "سي.سي.تي.في" الرسمية، فإن الوفاة التي سجلت السبت، هي الأولى المعلنة منذ أيار/مايو، وقد نجمت عن إصابة بكوفيد-19 كانت عوارضها طفيفة لكن الوضع الصحي للمصاب تفاقم من جراء التهاب بكتيري.

في بكين حيث أعلن عن تسجيل 621 الأحد، فرضت تدابير العزل على سكان أمرتهم السلطات بملازمة بيوتهم فيما طلبت من آخرين البقاء في مراكز للحجر الصحي.

خلافا لموجات الوباء السابقة في العاصمة، لا يبدو أن هناك نية لدى المسؤولين لفرض قيود أكثر صرامة على السكان الذين أنهكتهم الإجراءات المشددة.

في مدينة غوانتشو الجنوبية التي تعد مركزا صناعيا كبيرا وإحدى بؤر التفشي الحالي، سجلت صدامات بين محتجين والشرطة الأسبوع الماضي على خلفية إعادة فرض تدابير العزل.

وأفادت المدينة بتسجيل أكثر من ثمانية آلاف إصابة الأحد، ما دفع بالمسؤولين إلى إطلاق حملة فحوص واسعة النطاق في منطقة هايتشو البالغ عدد سكانها نحو 1,8 مليون نسمة.

وفي مؤشر يدل على أن الصين لا تتجه لرفع الإغلاق، حضت السلطات السكان على تجنّب التنقلات "غير الضرورية" في محيط العاصمة لتجنب تفشي الفيروس.

الأحد أُغلقت بعض مراكز التسوق الكبرى في بكين، فيما قلّصت مراكز أخرى ساعات العمل أو أغلقت صالات مطاعمها أمام الزبائن.

وطلبت شركات عدة في منطقة تشاويانغ التي تعد مركزا تجاريا ودبلوماسيا كبيرا من موظفيها العمل من بعد. وكذلك أغلقت متنزهات ومجمعات وقاعات رياضية.

وأبلغت المدرسة الفرنسية الدولية في بكين ذوي التلامذة بالتحول إلى التعلم عن بعد.

فرانس 24 / أ ف ب

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