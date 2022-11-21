فيروس كورونا: الصين تسجل 27095 إصابة وحالتي وفاة جديدتين

عمال الصحة يجرون فحوصا طبية لأشخاص في منتجع شنغهاي ديزني وسط تفشي فيروس كورونا، في شنغهاي، الصين، 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022

أعلنت السلطات الصينية الإثنين تسجيل حالتي وفاة بكوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5229 حالة. كما أكدت ارتفاع عدد الإصابات الجملي بفيروس كورونا في البلاد إلى 27095.

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قالت سلطات الحكومة المحلية الصينية الإثنين إن العاصمة الصينية بكين سجلت حالتي وفاة بكوفيد-19 في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، بالإضافة إلى 154 إصابة جديدة انتقلت إليها العدوى محليا و808 حالات بدون أعراض.

وكانت بكين قد سجلت 69 حالة مصحوبة بأعراض و 552 حالة بدون أعراض في اليوم السابق. واكتشفت السلطات 266 حالة الأحد خارج مناطق الحجر الصحي.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الإثنين أن الصين سجلت 27095 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني منها 2365 إصابة مصحوبة بأعراض و24730 بدون أعراض.

وسجلت الصين 24435 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2267 مصحوبة بأعراض و22168 بدون أعراض.

وأعلنت الصين عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع الإجمالي إلى 5229.

وحتى الأحد سجل بر الصين الرئيسي 288562 إصابة ظهرت عليها أعراض بفيروس كورونا.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 154 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و808 حالات دون أعراض. وتم تسجيل 69 إصابة مصحوبة بأعراض و552 دون أعراض في اليوم السابق.

فرانس24 / رويترز

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