كوريا الشمالية تتهم غوتيريس بعدم الحياد ومجموعة السبع تدعو لـ "استجابة موحدة" ضد بيونغ يانغ

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مع ابنته وخلفهما صاروخ بالستي عابر للقارات، 19 تشرين الثاني، نوفمبر 2022

يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة يعقدها الإثنين استمرار إطلاق الصواريخ البالستية من قبل كوريا الشمالية والتي أعلنت وزيرة خارجيتها عن "أسفها الشديد" لتنديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإطلاق بيونغ يانغ الجمعة صاروخا بالستيا عابرا للقارات، واتهمته بـ "عدم الحياد". بدورها طالبت مجموعة السبع باستجابة موحدة وقوية من جانب المجتمع الدولي لوقف تصعيدات بيونغ يانغ التي تزعزع الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

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أعربت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي الأحد عن "أسفها الشديد" لتنديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وقالت الوزيرة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "أعرب عن أسفي الشديد لاتخاذ الأمين العام للأمم المتحدة موقفا مؤسفا للغاية، وتغافله عن أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعن مهمته المتمثلة في الحفاظ على الحياد والموضوعية والإنصاف في جميع القضايا".

وأضافت أن موقف غوتيريس يُظهر أنه "دمية في يد الولايات المتحدة".

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجمعة على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، في حدث رافقته خلاله ابنته التي قدمها للعالم للمرة الأولى.

وغداة إطلاق الصاروخ، أعيد نشر قاذفة "بي-1بي" الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية وذلك في إطار تدريبات جوية مشتركة بين سول وواشنطن.

وقالت تشوي "لقد حذرنا مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة من عدم النظر في قضية شبه الجزيرة الكورية على أساس الحياد والموضوعية".

وأضافت أن بلادها التي تمتلك السلاح الذري ستضطر إلى "الدفاع عن النفس في ظل البيئة الأمنية المقلقة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة بسبب التعاون العسكري الخطير بين الولايات المتحدة والقوى التي تعمل خادمة لها".

وأعربت الوزيرة الكورية الشمالية عن أسفها لأن "الأمين العام للأمم المتحدة ألقى باللوم في هذه القضية على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بدلا من الولايات المتحدة".

وقال مجلس الأمن الدولي السبت إنه سيناقش موضوع كوريا الشمالية في اجتماع يعقده الإثنين.

انتقادات غربية

بدورها انتقدت دول مجموعة السبع الأحد إطلاق كوريا الشمالية "المتهور" لصاروخ بالستي عابر للقارات، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات "المهمة" لوقف هذه التجارب.

وقال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع إن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ "يزيد من زعزعة استقرار المنطقة رغم دعوات المجتمع الدولي إلى السلام والاستقرار".

ودعا بيان مجموعة السبع إلى "استجابة موحدة وقوية من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي مزيدا من الإجراءات المهمة".

وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. وضم صوته إلى هذا البيان ممثل عن الاتحاد الأوروبي.

فرانس24/أ ف ب

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