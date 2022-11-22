إيران تشرع في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في مجمع فوردو

أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية بأن إيران باشرت إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% في مجمع فوردو، متجاوزة بذلك بكثير نسبة 3,67% التي حددها الاتفاق حول برنامجا النووي. وتأتي زيادة نسبة إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 60% تزامنا مع تخفيض طهران لتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحد من زيارات المفتشين لمواقع إيرانية.

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شرعت إيران في إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% في مجمع فوردو الذي أعيد تشغيله تحت الأرض والذي يوجد على مسافة 180 كلم جنوب طهران. وهي نسبة أعلى بكثير من عتبة 3,67% التي حددها الاتفاق حول برنامج طهران النووي، على ما أفادت وسيلة إعلام محلية الثلاثاء.

وأوردت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا) أن "إيران بدأت ولأول مرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في مجمّع فوردو النووي".

وكانت إيران أعلنت في نيسان/أبريل 2021 بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في مجمع نطنز (وسط)، ما يقربها من نسبة 90% التي تخول استخدامه عسكريا.

وتسجل هذه الزيادة في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في وقت خفضت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدت من زيارات مفتشيها.

وأبرمت إيران في العام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا)، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن مفاعيل الاتفاق انتفت تقريبا مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

ووصلت المفاوضات بين القوى الكبرى وطهران لإحياء اتفاق 2015 إلى طريق مسدود.

وأعلنت إيران الإثنين أنها تتخذ إجراءات للرد على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون طهران مع الوكالة.

وذكرت إسنا من جهة أخرى أن "منظمة الطاقة الذرية قامت بخطوة ثانية بإعادة النظر في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من طرازي IR-2M وIR-4 في موقع نطنز وضخ الغاز فيهما" إضافة إلى "تحضير سلسلتين أخريين من هذه الأجهزة لضخ الغاز فيهما".

فرانس 24 / أ ف ب

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