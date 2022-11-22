مقتل العشرات في حريق بمصنع في مدينة أنيانغ الصينية

دخان أسود كثيف يتصاعد من مصنع في مدينة أنيانغ، بمقاطعة هينان، الصين، 21 تشرين الثاني، نوفمبر، 2022.

اندلع حريق عصر الإثنين في مصنع بمدينة أنيانغ بمقاطعة هينان الصينية ما أدى إلى مقتل 36 شخصاً، فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين. وتعد الحوادث الصناعية شائعة في الصين، وغالباً ما تنتج عن عدم الالتزام بقواعد السلامة.

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لقي 36 شخصا مصرعهم فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين جراء حريق اندلع في مصنع بمدينة أنيانغ بمقاطعة هينان وسط الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الحريق اندلع "عصر الإثنين في مصنع شركة كايسيندا تريدينغ بمنطقة وين فينغ فى مدينة أنيانغ الواقعة بمقاطعة هينان وسط الصين". ولم تدل بمزيد من التفاصيل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية "بعد تلقي الإنذار أرسلت إدارة الإطفاء بالمدينة فرقا إلى مكان الحادث على الفور للقيام بعمليات الإنقاذ" وأشارت إلى أن الحريق قد تم إخماده في حوالي الساعة 11 مساءً.

Chine : Un incendie dans une usine de la ville chinoise d'Anyang, dans la province du Henan, a fait 36 morts et deux blessés, ont rapporté mardi les médias officiels. Autre vidéo 📹➡️ https://t.co/JvREuqFnks pic.twitter.com/wLpPxHGqrD — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) November 22, 2022

وتعد حوادث المصانع شائعة في الصين، وغالباً ما تنتج عن عدم الالتزام بقواعد السلامة.

وفي آذار/مارس 2019، أدى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في يانتشنغ التي تبعد 260 كيلومتراً من شنغهاي، إلى مقتل 78 شخصاً وتدمير منازل في دائرة قطرها كيلومترات عدة.

وفي 2015، قتل 165 شخصاً في انفجار ضخم وقع في مستودع للمواد الكيميائية في شمال تيانجين، في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في الصين.

فرانس24/أ ف ب

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