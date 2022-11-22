زلزال بقوة سبع درجات يضرب جزر سليمان وتحذيرات من حدوث أمواج تسونامي عاتية

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أعلن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن زلزالا بقوة سبع درجات ضرب جزر سليمان الثلاثاء، واستمر زهاء عشرين دقيقة. وتسبب الزلزال بانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق وبحالة من الذعر لدى السكان الذين غادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعاً بعد اصدار مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر حصول أمواج مد عال.

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ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات جزر سليمان الثلاثاء مما أدى وفقاً لشهود عيان إلى اهتزاز مبان وسقوط قطع أثاث من مكانها، في حين أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر حصول أمواج مد عال.

وبحسب المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي فقد وقع الزلزال في الساعة 13:03 (02:03 ت غ) على بُعد 55 كلم من العاصمة هونيارا وعلى عُمق 13 كلم.

وقالت جوي نيشا التي تعمل موظفة استقبال في فندق بالعاصمة هونيارا لوكالة الأنباء الفرنسية "لقد كان زلزالاً قوياً. بعض الأغراض في الفندق سقطت أرضاً. يبدو أن الجميع بخير، لكنهم مذعورون".

وبحسب مراسل الوكالة في هونيارا فقد استمرت الهزة الأرضية زهاء 20 ثانية.

وأكد المراسل أن الزلزال أدى لانقطاع الكهرباء في بعض من أحياء المدينة، في حين هرع السكان إلى الخارج وغادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعاً.

وفي بادئ الأمر أعلن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال بلغ 7.3 درجات، لكنه ما لبث أن خفض الرقم إلى 7درجات.

من جهته، أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر تعرض سواحل الأرخبيل لأمواج مد عال يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار، وسواحل بابوازيا-غينيا الجديدة وفانواتو إلى أمواج مد عال يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار.

وتقع جزر سليمان على "حزام النار في المحيط الهادئ" حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض الى نشاط زلزال وبركاني كثيف.

فرانس24/ أ ف ب

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