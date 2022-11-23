أفغانستان: حركة طالبان تعلن تنفيذ أولى عقوبات الجلد منذ مرسوم قائدها الأعلى

نساء يسرن في سوق أمام مقاتل من طالبان في كابول، أفغانستان في 3 مايو/أيار 2022.

نفذت في أفغانستان عمليات جلد ضد ثلاث نساء و11 رجلا الأربعاء، بعد أن أدانتهم المحكمة، وفق ما أكد مسؤول محلي. وعمليات الجلد هذه هي الأولى التي يتم تأكيدها منذ أمر القائد الأعلى لطالبان القضاة هذا الشهر بتطبيق الشريعة بالكامل.

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وفق ما أعلن مسؤول محلي، تم جلد ثلاث نساء و11 رجلا في أفغانستان الأربعاء بناء على أوامر محكمة أدانتهم بتهم السرقة وارتكاب "جرائم أخلاقية"، .

وكانت عمليات الجلد الأولى التي يتم تأكيدها منذ أمر القائد الأعلى لطالبان القضاة هذا الشهر بتطبيق الشريعة بالكامل، مشيرا إلى أن هذه العقوبة ضرورية ردا على جرائم معينة.

وأفاد مدير الثقافة والإعلام في ولاية لوكر قاضي رفيع الله صميم أن عمليات الجلد لم تُنفّذ علنا. مضيفا أنه "تم تنفيذ عقوبة مبنية على سلطة تقديرية بحق 14 شخصا، 11 منهم رجال وثلاث نساء".

وتابع أن "العدد الأقصى لعمليات الجلد بحق أي شخص يبلغ 39 جلدة".

ويذكر أن القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده أمر القضاة هذا الشهر بتطبيق أحكام الشريعة بما يشمل عمليات الإعدام علنا والرجم والجلد إضافة إلى بتر أطراف اللصوص.

وقال بحسب ما أورد الناطق باسم زعيم طالبان على لسانه "أدرسوا جيدا ملفات اللصوص والضالعين في عمليات خطف ومثيري الفتن". مضيفا "أنتم ملزمون تطبيق الحدود والقصاص بالنسبة للملفات التي استوفت جميع الشروط التي تضعها الشريعة لذلك".

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أشهر تسجيلات وصور تظهر عناصر طالبان وهم ينفذون عمليات جلد لأشخاص اتهموا بجرائم مختلفة. لكن هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤولون تنفيذ عقوبة من هذا النوع بناء على أمر قضائي.

يحكم أخوند زاده الذي لم يظهر في تسجيل مصور أو صور أو في الحياة العامة منذ عادت طالبان إلى السلطة في آب/اغسطس 2021 عبر إصدار مراسيم من قندهار التي تعد مهد الحركة ومعقلها.

نفذت طالبان مرارا عقوبات علنا خلال ولايتها الأولى التي انتهت أواخر 2001، بما في ذلك عمليات جلد وإعدامات في الملعب الوطني.

فرانس24/ أ ف ب

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