السلطات الإيرانية تغلق المدارس في طهران بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء

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أُغلقت المدارس في طهران الأربعاء بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا". وبسبب التلوث أغلقت المدارس مرات عدة هذا العام في العاصمة وكذلك في محافظات أخرى.

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أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" أن المدارس في طهران قد أغلقت أبوابها الأربعاء بأمر من السلطات بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء.

وقال نائب محافظ طهران عبد المالكي إن "كل الفصول الدراسية في محافظة طهران، باستثناء مدن برديس وفيروزكوه ودماوند، ستقام افتراضيا الأربعاء"، وفق ما نقلت "إسنا".

اتخذت القرار اللجنة المسؤولة عن مراقبة التلوث في العاصمة. وقال المالكي "وفق التوقعات، من المحتمل أن تستمر الأحوال الجوية الحالية حتى الخميس".

وليست هذه المرة الأولى، التي يتخذ فيها هذا القرار، فقد أغلقت السلطات الإيرانية المدارس مرات عدة هذا العام في العاصمة وكذلك في محافظات أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم أغلقت الإثنين المدارس الابتدائية بسبب تلوث الهواء الذي يتسبب في حوالى 4500 وفاة كل عام في إيران، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

فرانس24/ أ ف ب

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