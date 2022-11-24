إيران: السلطات توقف لاعب كرة قدم شهير بتهمة "الدعاية ضد الدولة"

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على خلفية نشر صورته على إنستغرام مرتديا الملابس الكردية التقليدية، أوقفت السلطات الإيرانية لاعب كرة القدم الشهير فوريا غفوري، وفق ما أعلنت وكالة أنباء "فارس" الحكومية. وفوريا غفوري قائد سابق لفريق استقلال يبلغ 35 عاما ويتحدر من سنندج عاصمة محافظة كردستان، اضطُر إلى مغادرة الفريق في تموز/يوليو بسبب انتقاداته المتكررة للسلطات.

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أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن السلطات أوقفت الخميس لاعب كرة القدم الشهير فوريا غفوري، بتهمة "إهانة وتشويه سمعة المنتخب الوطني والانخراط في الدعاية" ضد الدولة، مشيرة إلى أنه جرى توقيفه بعد حصة تدريبية لفريقه فولاد خوزستان بناء على قرار من السلطة القضائية.

وتأتي هذه التهمة بعد أن نشر لاعب كرة القدم البالغ 35 عاما، والذي يتحدر من سنندج عاصمة محافظة كردستان الإيرانية، صورة على حسابه على إنستغرام مرتديا فيها الملابس الكردية التقليدية.

واضطُر القائد السابق لفريق استقلال، الأشهر في البلاد، إلى مغادرة الفريق في تموز/يوليو بسبب انتقاداته المتكررة للسلطات.

ويذكر أن إيران تشهد حركة احتجاج واسعة منذ وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر، وهي شابة إيرانية كردية تبلغ 22 عاماً، توفيت بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

فرانس24/ أ ف ب

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