أفغانستان: عدة قتلى جراء انفجار استهدف مدرسة دينية في مدينة أيباك بشمال البلاد

© أ ف ب

أحد أفراد الأمن الأفغان يتفقد موقع انفجار سيارة مفخخة في كابول في 4 أغسطس 2021.

قال مسؤول أفغاني إقليمي إن انفجارا وقع في معهد ديني بإقليم سمنكان في شمال أفغانستان الأربعاء أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل. ولم تتبن أي مجموعة الاعتداء، لكن الحكومة الأفغانية اتهمت تنظيم "الدولة الإسلامية" بتنفيذه. ووفق المتحدث باسم حكومة إقليم سمنكان إمداد الله مهاجر فإن 24 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في مدينة أيباك عاصمة الإقليم.

إعلان اقرأ المزيد

لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم فيما جرح 24 آخرون الأربعاء جراء انفجار وقع في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك في شمال أفغانستان وفق ما أفاد مصدر طبي.

وأوضح طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنغان طلب عدم الكشف عن هويته أن "جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون".

في هذا السياق، أكد مسؤول محلي الانفجار من غير أن يورد حصيلة للضحايا ولا معلومات حول ظروف التفجير.

واستهدفت عشرات الانفجارات والاعتداءات مدنيين في أفغانستان منذ سيطرت حركة طالبان مجددا على السلطة في آب/أغسطس 2021، وتبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" في خراسان، الفرع الإقليمي للتنظيم.

وسبق أن استهدفت عملية انتحارية في 30 أيلول/سبتمبر مركزا تعليميا في حي في كابول تسكنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعية، أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل من بينهم 46 فتاة وشابة، وفق حصيلة صدرت عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

ولم تتبن أي مجموعة الاعتداء لكن الحكومة الأفغانية اتهمت تنظيم "الدولة الاسلامية" بتنفيذه.

وفي تشرين الأول/أكتوبر قتل أربعة أشخاص في كابول في انفجار وقع في مسجد تابع لوزارة الداخلية.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك