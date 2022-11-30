وفاة جيانغ زيمين الرئيس الصيني السابق وقائد نهضتها

الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 2 سبتمبر/أيلول 1994.

رحل الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين الأربعاء عن 96 عاما بسبب سرطان في الدم وفشل العديد من الأعضاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية. ويعد الرجل مهندس عودة بلاده إلى الساحة العالمية بعد أن أدخلها في مرحلة تحول من نهاية الثمانينات إلى مطلع الألفية، كما تولى السلطة بعد قمع احتجاجات ساحة تيان أنمين. وقال مراقبون إنه احتفظ بتأثير على الحياة السياسية الصينية حتى بعد تقاعده رسميا.

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غيّب الموت الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين عن 96 عاما الأربعاء بسبب سرطان في الدم وفشل العديد من الأعضاء، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

وكان زيمين هو من أدخل البلاد في مرحلة تحول من نهاية الثمانينات إلى مطلع الألفية. وتولى السلطة بعد قمع احتجاجات ساحة تيان أنمين. وقاد بلاده، الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان بالعالم، لتصبح قوة لا يستهان بها على الصعيد الدولي.

في هذا السياق، أفادت الوكالة بأن "جيانغ زيمين توفي بسبب سرطان في الدم وفشل العديد من الأعضاء، في شنغهاي عند الساعة 12,13 (الأربعاء) 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عن 96 عاما". ونكست الأعلام على المباني الرسمية، حسب الوكالة.

وحينما عيّن الزعيم الصيني السابق دينغ شياو بينغ في 1989 رسميا جيانغ زيمين خلفا له، كانت الصين في بداية عملية تحديثها الاقتصادي. وعندما تنحى جيانغ عن الرئاسة في 2003 ، أصبحت الصين عضوا في منظمة التجارة العالمية.

كما فازت الصين باستضافة أولمبياد بكين 2008 وكانت في طريقها لتصبح قوة عظمى.

ويرى محللون بأن رئيس البلدية السابق ورئيس الحزب الشيوعي في شنغهاي جيانغ زيمين واصل مع دائرة قريبة من القادة، التأثير على الحياة السياسية الصينية حتى بعد تقاعده رسميا. وجيانغ زيمين متزوج من وانغ يبينغ ولديهما ابنان.

فرانس24/ أ ف ب

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