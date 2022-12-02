المستشار الألماني يطالب الرئيس الروسي بسحب قواته من أوكرانيا لإتاحة المجال أمام "حل دبلوماسي"

الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، برلين، ألمانيا، 1 ديسمبر/كانون الأول 2022.

طلب المستشار الألماني أولاف شولتز الجمعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قواته من أوكرانيا من أجل التوصل إلى "حل دبلوماسي بأسرع ما يمكن". وكان الكرملين قد رفض في وقت سابق شروط الرئيس الأمريكي بايدن الذي أبدى استعداده للتحادث مع بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا.

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خلال مكالمة هاتفية بين الزعيمين، طلب المستشار الألماني أولاف شولتز الجمعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قواته من أوكرانيا من أجل التوصل إلى "حل دبلوماسي" للحرب الدائرة في البلاد.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت في بيان إنه خلال المكالمة التي استمرت ساعة: "حض المستشار الرئيس الروسي على التوصل بأسرع ما يمكن إلى حل دبلوماسي يتضمن انسحاب القوات الروسية".

ومن جهته، رفض الكرملين في وقت سابق الجمعة الشروط التي أوردها الرئيس الأمريكي جو بايدن إذ أبدى الخميس استعداده للتحادث مع بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا.

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وخلال المكالمة مع بوتين، ندد شولتز "بالهجمات الجوية الروسية على البنى التحتية المدنية في أوكرانيا وأكد تصميم ألمانيا على مساعدة أوكرانيا لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها بوجه العدوان الروسي".

كما تطرق الزعيمان إلى "الوضع الغذائي العالمي الذي يشهد توترا كبيرا بسبب حرب العدوان الروسية"، واتفقا على "البقاء على اتصال".

وختم البيان أنهما "أشارا إلى الدور المهم للاتفاق حول الحبوب الذي تم تمديد العمل به مؤخرا برعاية الأمم المتحدة".

في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، تم تجديد العمل بالاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا لأربعة أشهر، ما بدد المخاوف من احتمال قيام أزمة غذائية عالمية ولا سيما في فصل الشتاء.

فرانس24/ أ ف ب

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