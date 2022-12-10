الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب في أسعار الأدوية في ظل تجدد المخاوف من انتشار فيروس كوفيد19

متظاهران يحتجن على قيود كوفيد 19 في بكين ، الصين ، 27 نوفمبر 2022.

بعد أيام من إعلانها تخفيف قيودها الصحية الصارمة في كل أنحاء البلاد، اتخذت السلطات في الصين إجراءات حازمة ضد التلاعب في أسعار الإمدادات الطبية والأدوية، والسعى لضمان تدفقها بسلاسة. ويأتي ذلك وسط تجدد المخاوف من عودة تفشي الفيروس.

إعلان اقرأ المزيد

قالت السلطات الصينية إنها اتخذت إجراءات حازمة ضد التلاعب في أسعار الإمدادات الطبية والأدوية، والسعى لضمان تدفقها بسلاسة مع تنامي المخاوف من تفشي كوفيد-19 على نطاق واسع بعد تخفيف القيود الصارمة على مستوى البلاد.

وأعلنت الصين الأربعاء عشرة إجراءات لتخفيف قيود رئيسية من سياسة صفر كوفيد التي انتهجها الرئيس شي جين بينغ، بهدف إعادة فتح الاقتصاد. لكن المخاوف تتزايد من ارتفاع حاد في الإصابات مع تهافت الناس على أدوية السعال والإنفلونزا والكمامات.

من جانبها أصدرت مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء الصيني، إشعارا في وقت متأخر من أمس الجمعة، حثت فيه الحكومات المحلية على ضمان سلاسة نظام النقل والخدمات اللوجستية للحفاظ على الحياة الطبيعية ونظام العمل.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك