الصين تؤكد أن الوضع عند الحدود مع الهند "مستقر"

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قالت الصين على لسان الناطق باسم خارجيتها وانغ وينبين إن الوضع على الحدود مع الهند "مستقر" وأإن نيودلهي وبكين "حافظتا على حوار من دون عراقيل بشأن المسألة الحدودية عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية". ويأتي ذلك في إطار الرد على اتهامات للهند بأنها تحاول تغيير الوضع القائم على الحدود بين البلدين المتنازع عليها في الهمالايا.

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أكدت الصين أن الوضع "مستقر" الثلاثاء عند حدودها مع الهند بعدما ذكرت مصادر هندية بأن مواجهة اندلعت بين جيشي البلدين عند حدودهما المتنازع عليها في الهمالايا الأسبوع الماضي. واتهمت الصين بمحاولة "تغيير الوضع القائم" عند الحدود .

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين: "على حد فهمنا، فإن الوضع الحدودي بين الصين والهند مستقر بالمجمل"، مضيفا أن الطرفين "حافظا على حوار من دون عراقيل بشأن المسألة الحدودية عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية".

فرانس 24 / أ ف ب

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