الولايات المتحدة: إنشاء وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية لمواجهة تهديد جارتها الشمالية

طيار كوري جنوبي (يسار) يقف بجانب مقاتلة الشبح من طراز F-35 خلال حفل أقيم في قاعدة القوات الجوية في دايجو، كوريا الجنوبية، 1 تشرين الأول/أكتوبر، 2019.

قامت القوات الأمريكية الأربعاء بتدشين وحدة قوات فضائية جديدة في كوريا الجنوبية، في وقت تكثف فيه الدولتان الحليفتان جهودهما لتطوير سبل مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من جارتها الشمالية، التي أجرت اختبارات هذا العام لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول للبر الرئيسي في الولايات المتحدة.

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كشفت القوات الأمريكية الأربعاء عن وحدة قوات فضائية جديدة تم إنشاؤها في كوريا الجنوبية. ويأتي ذلك في إطار تعاون مشترك بين البلدين لردع التهديدات المتواصلة لكوريا الشمالية.

وكان الجنرال بول لاكاميرا قائد القوات الأمريكية قد استضاف مراسم التدشين في قاعدة أوسان الجوية في مدينة بيونغتايك بكوريا الجنوبية حيث تم افتتاح الوحدة الجديدة التي سيقودها اللفتنانت كولونيل جوشوا مكوليون.

وجاء هذا التدشين في وقت تسعى فيه سول وواشنطن لتعزيز التعاون الأمني لردع كوريا الشمالية التي أجرت اختبارات هذا العام لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول للبر الرئيسي في الولايات المتحدة.

وتعتبر القوات الفضائية الأمريكية في كوريا الجنوبية المكون الثاني في الخارج في المجال الخاص بالقوات الفضائية، التي تتولى مهمة مراقبة ورصد وتتبع الصواريخ، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الفضائية للجيش بشكل عام.

هذا، وقد أسست القوات الجوية لكوريا الجنوبية وحدتها الفضائية الخاصة هذا الشهر لتعزيز قوتها في هذا المجال وقدراتها على تنفيذ العمليات إلى جانب القوات الفضائية الأمريكية.

فرانس24/رويترز

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