كوريا الشمالية تختبر محرك وقود "عالي الدفع" لتطوير سلاح استراتيجي جديد
نشرت في:
بتوجيه من الزعيم كيم جيم أون اختبرت بيونغ يانغ محرك وقود صلب عالي الدفع لتطوير سلاح استراتيجي جديد، وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الاختبار الذي جرى الخميس أثبت جدارة المحرك واستقراره مما يوفر ضمانا لتطوير نظام سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد حسب قولها.
قالت كوريا الشمالية الجمعة إنها اختبرت "محرك وقود صلب عالي الدفع" لتطوير سلاح استراتيجي جديد بتوجيه من الزعيم كيم جونج أون.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن الاختبار جرى الخميس في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر "ضمانا لتطوير نظام سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد".
وأضافت أن كيم عبر عن "توقعه بأنه سيتم صنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية".
وتأتي التجربة في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سول لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي.
وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول الى البر الرئيسي للولايات المتحدة.
فرانس24/رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك