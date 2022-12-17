توقعات بتسجيل الصين أكثر من مليون حالة وفاة بفيروس كورونا خلال عام 2023

توقع معهد القياسات الصحية والتقييم ومقره الولايات المتحدة ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى أكثر من مليون شخص خلال عام 2023. وذكر المعهد أن عدد الإصابات سيصل إلى ذروته في نيسان/ إبريل المقبل وستصل الوفيات إلى 322 ألفا، عازيا ذلك إلى رفع السلطات الصينية المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19.

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افادت توقعات جديدة من معهد القياسات الصحية والتقييم ومقره الولايات المتحدة، بأن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 قد يؤدي إلى انفجار في عدد الحالات ووفاة أكثر من مليون شخص خلال العام المقبل.

ووفقا للتوقعات، فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول نيسان/ إبريل، وستصل الوفيات إلى 322 ألفا.

وقال كريستوفر موراي مدير المعهد إن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت.

ولم تسجل لجنة الصحة الوطنية في الصين أي وفيات رسمية بكوفيد-19 منذ رفع القيود. وكان قد تم الإعلان عن آخر وفيات رسمية في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ووصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الجائحة إلى 5235.

ورفعت الصين بعضا من أشد القيود التي فُرضت لمكافحة كوفيد-19 في العالم في ديسمبر/ كانون الأول، بعد احتجاجات عامة لم يسبق لها مثيل. وباتت تشهد الآن ارتفاعا في عدد الإصابات مع مخاوف من أن يصيب فيروس كورونا 1.4 مليار نسمة خلال عطلة العام القمري الجديد في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال موراي الجمعة لدى نشر توقعات المعهد على الإنترنت "لم يعتقد أحد أنهم سيتمسكون بسياسة صفر كوفيد مثلما فعلوا".

وأضاف أن سياسة صفر كوفيد ربما تكون فعالة في السيطرة على الفيروس لكن قابلية التحول العالية لمتحورات أوميكرون تجعل من المستحيل الاستمرار في تطبيق تلك السياسة.

ويتوقع خبراء آخرون إصابة نحو 60 %من سكان الصين بالفيروس في نهاية المطاف، كما من المتوقع أن تصل الإصابات إلى ذروتها في كانون الثاني/ يناير، وستكون في الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وغيرهم.

وأظهرت وثيقة نشرت يوم الأربعاء على موقع ميدريكسيف الطبي أن الخبراء في مجال الأمراض في جامعة هونغ كونغ يتوقعون أن يؤدي رفع القيود وإعادة فتح المقاطعات في وقت واحد في كانون الأول/ ديسمبر 2022 وكانون الثاني/ يناير 2023، إلى حدوث 684 حالة وفاة من بين كل مليون شخص خلال ذلك الإطار الزمني.

وبناء على عدد سكان الصين البالغ 1.41 مليار نسمة وبدون اتخاذ تدابير مثل التطعيم الجماعي فإن العدد قد يصل إلى 964400 وفاة.

فرانس24/ رويترز

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