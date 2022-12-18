كوريا الجنوبية تعلن أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين بالستيين متوسطي المدى

أشخاص يتابعون تقارير إخبارية حول تجربة صاروخية لكوريا الشمالية، سول 18 كانون الأول/يناير 2022.

قالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن الجارة الشمالية أطلقت الأحد إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى حلقا لمسافة 500 كيلومتر تقريبا. وكانت سول قد أعلنت في البداية أن بيونغ يانغ أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، أو بحر اليابان. وجاءت هذه التجربة بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية نجاحها في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب.

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت الأحد صاروخين بالستيين متوسطي المدى بعد أيام من إعلان نجاحها في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، أو بحر اليابان كما يسمى أيضا.

وأوضحت هيئة الأركان لاحقا أن التجربة شملت إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى حلقا لمسافة 500 كيلومتر تقريبا.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية "محركا عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب" وصفته وسائل إعلام رسمية بأنه اختبار هام "لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد".

وعلى الرغم من العقوبات الدولية المشددة المفروضة على برامج تسلحها، تمكنت بيونغ يانغ من بناء ترسانة صواريخ بالستية عابرة للقارات.

لكن جميع هذه الصواريخ المعروفة تعمل بالوقود السائل، وقد أعطى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أولوية استراتيجية لتطوير محركات تعمل بالوقود الصلب لصواريخ أكثر تقدما.

وأعرب كيم هذا العام عن رغبته بأن تكون بلاده القوة النووية الأكبر في العالم، مؤكدا أن بلاده دولة نووية وهذا الأمر "لا عودة عنه".

أما طموحاته التي كشف عنها العام الماضي فقد تضمنت صنع صواريخ عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقها من الأرض أو الغواصات.

واعتبر محللون أن الاختبار الأخير للمحرك يعد خطوة باتجاه هذا الهدف، لكن ليس واضحا إلى أي مدى وصلت كوريا الشمالية في تطوير مثل هذا الصاروخ.

وأطلقت بيونغ يانغ موجة غير مسبوقة من الصواريخ من كافة الأنواع هذا العام بينها صاروخ بالستي يعد الأكثر تطورا.

وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن كوريا الشمالية قد تكون قريبة من إجراء تجربتها النووية السابعة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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