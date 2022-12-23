كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا في حلقة جديدة من تجاربها العسكرية غير المسبوقة

أشخاص يتابعون تقارير إخبارية حول تجربة صاروخية لكوريا الشمالية، سول 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

أطلقت كوريا الشمالية الجمعة صاروخا بالستيا نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي، وفق تأكيد جيش جارتها الجنوبية. ويعد هذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونغ يانغ هذا العام.

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أعلن جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي الجمعة.

ويندرج هذا الإطلاق ضمن سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونغ يانغ هذا العام.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين متوسطي المدى قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد، واصفة ذلك بأنه اختبار "مهم" لتطوير برنامج قمر صناعي للتجسس من المزمع استكماله بحلول أبريل/ نيسان.

وأعلنت قيادة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني عن أحدث إطلاق للصواريخ من جانب كوريا الشمالية.

فرانس24/ رويترز

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