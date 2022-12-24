الصين: "استياء قوي" و"معارضة تامة" لقانون تفويض الدفاع الأمريكي

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صورة مركبة لشي جينبينغ في بكين (الصين) في 3 يوليو/ تموز 2019 وجو بايدن في واشنطن (الولايات المتحدة) في 17 مايو/ أيار 2021

كشفت وزارة الخارجية الصينية السبت عن "استيائها القوي ومعارضتها التامة" لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الذي اعتمده الرئيس جو بايدن الجمعة. ويجيز هذا القانون إنفاق ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار ومبيعات أسلحة لمساعدة تايوان.

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أظهرت وزارة الخارجية الصينية السبت "استياءها القوي ومعارضتها التامة" بشأن قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الذي اعتمده الجمعة الرئيس جو بايدن.

ويجيز هذا القانون إنفاقا عسكريا تبلغ قيمته 858 مليار دولار، تشمل السماح بمساعدة أمنية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار ومبيعات أسلحة سريعة لتايوان.

وشمل القانون أيضا تعديلا يقيد مشتريات السلطات الأمريكية من منتجات تستخدم شرائح إلكترونية تصنعها مجموعة معينة من الشركات الصينية.

من جانبها قالت الصين إن القانون يشمل بنودا "تحدث ضررا خطيرا للسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وورد في بيان وزارة الخارجية الصينية "القضية تتجاهل الحقائق لتضخيم تهديد الصين "، و"تتدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية للصين، وتهاجم وتشوه الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل استفزازات سياسية خطيرة للصين".

هذا، وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولم تستبعد أبدا اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

فرانس24/رويترز

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