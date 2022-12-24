فيروس كورونا: نصف مليون إصابة يوميا بتسينغتاو الصينية وسط تسارع انتشار الوباء بالبلاد

فيروس كورونا

أشخاص يرتدون بدلات صحية وقائية في بيت أحد المتوفين بفيروس كورونا في مدينة شانغهاي الصينية، 24 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

قالت السلطات الصحية الصينية إن مدينة تسينغتاو تشهد تسجيل نحو نصف مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا. ويعد هذا الرقم اعترافا نادرا من بكين بأن الإحصاءات الرسمية لا تعكس واقع حجم الانتشار الجديد للوباء. وتخلت الصين مطلع الشهر الجاري عن أهم قيود سياسية "صفر كوفيد" لاحتواء الوباء ما جعل الأسواق تشهد نقصا في أدوية خفض الحرارة والاختبارات الذاتية بسبب تزايد الطلب.

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نصف مليون إصابة بفيروس كورونا تسجل يوميا في مدينة تسينغتاو، هذا ما أقر به مسؤول صيني اعتراف نادر بأن الإحصاءات الرسمية لا تعكس واقع حجم الانتشار الجديد للوباء.

وبسبب تزياد استياء السكان، تخلت الصين مطلع الشهر الجاري عن الركائز الأساسية لسياسة "صفر كوفيد" لاحتواء الوباء، وألغت إجراءات الإغلاق والفحوص والحجر وقيود السفر التي تؤثر كلها على الاقتصاد الصيني.

ومنذ ذلك الحين، تفشى الوباء في الصين وتُرك جزء كبير من السكان لتدبر أمورهم بأنفسهم بينما تواجه الأسواق نقصا في أدوية خفض الحرارة والاختبارات الذاتية بسبب تزايد الطلب.

وتكافح المدن في جميع أنحاء الصين للحد من ارتفاع الإصابات الذي أدى إلى إفراغ رفوف الصيدليات وامتلاء غرف المستشفيات وكذلك مراكز إحراق الجثث.

لكن إلغاء الفحوص الإلزامية جعل من شبه المستحيل تقدير أعداد الإصابات بينما غيرت السلطات منهجها في إحصاء الوفيات. وباتت حصيلة الوفيات لا تشمل سوى الأشخاص الذين ماتوا بسبب فشل الجهاز التنفسي المرتبط بكوفيد-19 مباشرة.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وفي تسينغداو في شرق البلاد، نقلت واحدة من وسائل الإعلام التي يديرها الحزب الشيوعي الحاكم الجمعة، عن مدير الصحة في البلدية قوله إن المدينة الواقعة في شرق البلاد تشهد "بين 490 ألفا و530 ألف" إصابة جديدة بكوفيد يوميا.

"عدوى سريعة"

قال بو تاو الذي نشرت تصريحاته في المقال إن المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة تشهد "مرحلة انتشار سريع للعدوى قبل اقترابها من الذروة". وأضاف المسؤول نفسه أنه من المتوقع أن يتسارع معدل الإصابة بنسبة 10 بالمئة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتناقلت وسائل إعلام عديدة أخرى المقال الذي تم تعديله صباح السبت لإزالة الأرقام منه.

وأعلنت وزارة الصحة الصينية السبت أن 4103 إصابات جديدة سجلت الجمعة في جميع أنحاء البلاد لكن ليست هناك وفيات.

في شاندونغ المقاطعة التي تقع فيها تسينغداو، لم تتحدث السلطات رسميا سوى عن 31 إصابة محلية جديدة.

وتفرض الحكومة الصينية قيودا صارمة على وسائل الإعلام، مع رقابة شديدة على الإنترنت لإزالة أي محتوى حساس سياسيا.

وقللت معظم وسائل الإعلام الحكومية من خطورة الموجة الجديدة لكوفيد. وبدلاً من ذلك وصفت تغيير سياسة "صفر كوفيد" بأنه منطقي ومدروس.

وتحدثت وسائل إعلام عن نقص في الأدوية وضغط على المستشفيات لكن التقديرات المتعلقة بالعدد الفعلي للإصابات تبقى نادرة.

وتوقعت حكومة مقاطعة جيانغشي (شرق) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة أن يصاب ثمانون بالمئة من سكانها - أي نحو 36 مليون شخص بالفيروس حتى آذار/مارس.

وأضافت أن أكثر من 18 ألف مصاب بكوفيد تم إدخالهم إلى المستشفيات الكبرى في المقاطعة في الأسبوعين الأخيرين حتى الخميس، بما في ذلك نحو 500 حالة خطيرة ولكن لم تسجل وفيات.

فرانس24/ أ ف ب

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