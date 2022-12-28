فيروس كورونا: الولايات المتحدة تدرس فرض قواعد جديدة على المسافرين القادمين إليها من الصين

أمراض وأوبئة

أفاد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تدرس فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على المسافرين القادمين إليها من الصين، وهي خطوة تأتي بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تكثيف قواعدها في الساعات الأربع والعشرين الماضية على الوافدين من الصين وذلك بسبب مخاوف من عدم شفافية بيانات حكومة بكين المتعلقة بأعداد الاصابات بالفيروس.

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بسبب مخاوف من "نقص شفافية البيانات" الواردة من بكين، قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تدرس فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين إليها من الصين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تكثيف القواعد للوافدين من الصين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وقالت اليابان إنها ستطلب من الوافدين من الصين تقديم فحص سلبي لمرض كوفيد-19، في حين فرضت ماليزيا المزيد من إجراءات الرصد والمتابعة.

وقال المسؤولون "ثمة مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات الراهنة في إصابات كوفيد-19 في الصين ونقص شفافية البيانات... التي تعلنها جمهورية الصين الشعبية".

وتواجه بعض المستشفيات ودور الجنازات في الصين ضغوطا مع انتشار الفيروس إلى حد كبير في أنحاء البلاد.

لكن بيانات رسمية كشفت أن الصين سجلت وفاة واحدة فحسب بمرض كوفيد-19 خلال سبعة أيام حتى الإثنين الماضي، مما يثير شكوكا بين خبراء الصحة والسكان بشأن البيانات الحكومية.

فرانس24/رويترز

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