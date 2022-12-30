بورما: السجن سبع سنوات إضافية لأونغ سان سو تشي ليصل مجموع الأحكام بحقها إلى 33 عاما

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أصدرت محكمة عسكرية في بورما الجمعة حكما بالسجن سبع سنوات على الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالفساد في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا للحائزة على جائزة نوبل للسلام. وبذلك يفترض أن تمضي سو تشي 33 عاما في السجن في ختام محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بالسياسية.

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أعلن مصدر قانوني في بورما الجمعة أن محكمة عسكرية قضت بالسجن سبع سنوات على الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالفساد في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية إنه حكم الجمعة بالسجن سبع سنوات على سو تشي (77 عاما) في قضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت "بخسائرة للدولة". وبذلك يفترض أن تمضي سو تشي 33 عاما في السجن في ختام محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بالسياسية.

وأضاف المصدر إن المعارضة الشهيرة بدت "بصحة جيدة"، موضحا أن الحكم الذي صدر الجمعة على سو تشي يتعلق بخمس تهم مرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت "بخسائرة للدولة".

وقد تنهي سو تشي بذلك في السجن حياة تتميز بكفاحها من أجل الديمقراطية.

وذكر مصدر طالبا عدم كشف هويته أن "كل القضايا انتهت ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها".

وبذلك يفترض أن تمضي سو تشي 33 عاما في السجن في ختام هذه المحاكمات.

ومن الفساد إلى التزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة فيروس كورونا، أدينت سو تشي منذ بدء الإجراءات القانونية في حزيران/يونيو 2021، بجرائم عدة.

ويفتح انتهاء محاكمتها التي دانتها منظمات حقوق الإنسان معتبرة أنها سياسية، مرحلة من عدم اليقين في بورما، مع احتمال إجراء انتخابات في 2023 وعد بها العسكريون لاكتساب شرعية.

فرانس24/ أ ف ب

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