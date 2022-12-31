سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا "غير محدد" باتجاه بحر اليابان

رجل في سول يشاهد تقريرًا إخباريًا حول إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان، سول، 4 أكتوبر 2022.

أطلقت كوريا الشمالية فجر السبت "صاروخا بالستيا غير محدد"، بحسب الجيش الكوري الجنوبي، في حلقة جديدة من التوتر المتصاعد بين الجارتين، وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية الجديدة بعد أيام على توغل خمس مسيرات كورية شمالية في المجال الجوي لسول، كما تتزامن مع اجتماع سنوي كبير لحزب العمال الحاكم يقدّم فيه الزعيم كيم جونغ أون وغيره من كبار المسؤولين أهدافهم السياسية لعام 2023 في مجالات رئيسة، مثل الدبلوماسية والأمن والاقتصاد.

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في حلقة جديدة من التوتر المتصاعد بين الجارتين الكوريتين، أطلقت بيونغ يانغ فجر السبت "صاروخا بالستيا غير محدد" باتجاه البحر الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وفي طوكيو، أفادت وزارة الدفاع أيضا في تغريدة بإطلاق "ما يبدو أنه صاروخ بالستي".

تأتي عملية الإطلاق الجديدة هذه بعد خمسة أيام على توغل خمس مسيرات كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية، حلقت إحداها على مقربة من العاصمة سول. لكن رغم عملية استمرت خمس ساعات، فشل الجيش في إسقاط المسيّرات الكورية الشمالية، ما أثار انتقادات واسعة لهذه الاستجابة.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول هذا التوغل الجوي، وهو الأول منذ خمس سنوات، بأنه أمر "لا يمكن تحمله"، واعدا بجعل كوريا الشمالية تفهم أن "الاستفزازات ستكون لها دائما عواقب وخيمة" عليها.

وأجرى الجيش الكوري الجنوبي الخميس تدريبات لتعزيز دفاعه المضاد للمسيرات، حسب هيئة الأركان.

كما تتزامن عملية الإطلاق الصاروخية الجديدة مع اجتماع سنوي كبير لحزب العمال الحاكم، يقدم فيه الزعيم كيم جونغ أون وغيره من كبار المسؤولين أهدافهم السياسية لعام 2023 في مجالات رئيسة مثل الدبلوماسية والأمن والاقتصاد.

فرانس24/أ ف ب

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