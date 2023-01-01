العديد من الضحايا في انفجار أمام المطار العسكري في كابول

© أ ف ب - أرشيف -

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد وقوع انفجار بالقرب من مطار كابول مما تسبب في العديد من القتلى ومن المصابين دون تحديد الأعداد ودون تحديد سبب الانفجار وخلفياته.

إعلان اقرأ المزيد

أدى انفجار عند مدخل قاعدة جوية عسكرية في العاصمة الأفغانية الأحد إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع عند بوابة القاعدة القريبة من مطار كابول الدولي، بحسب الناطق باسم وزارة الداخلية عبد النافي تاكور.

وقال إن "عددا من مواطنينا استشهدوا وجرحوا في الانفجار" مضيفا أن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

وتقول سلطات طالبان إن الوضع الأمني تحسن منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، لكن عشرات الانفجارات والهجمات وقعت، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية أغلبها.

والشهر الماضي، أصيب خمسة صينيين على الأقل بجروح عندما اقتحم مسلحون فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في كابول. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وقتل وجرح مئات الأشخاص من بينهم أفراد من أقليات في هجمات في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة.

فرانس24/رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك