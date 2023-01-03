فيروس كورونا: الصين تدين فرض عدة دول قيودا على المسافرين منها وتهدد باتخاذ "إجراءات مضادة"

أمراض وأوبئة

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بدأت عشر دول في فرض قيود صارمة وإبراز فحص كوفيد سلبي على المسافرين القادمين من الصين.

هددت الصين الثلاثاء على لسان الناطقة باسم خارجيتها ماو نينغ باتخاذ "إجراءات مضادة" بحق الدول التي تفرض على المسافرين الآتين من أراضيها إبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية. ودانت بكين هذه الخطوة قائلة إنها "تفتقر إلى أساس علمي وتعد غير مقبولة"، مؤكدة أنها قد ترد بإجراءات مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل. وتفرض أستراليا والولايات المتحدة واليابان وكندا والمغرب وعدد من الدول الأوروبية منها فرنسا قيودًا صارمة على القادمين من الصين للحد من انتشار الفيروس أو ظهور متحورات جديدة محتملة.

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دانت الصين الثلاثاء فرض حوالي عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا واليابان، على المسافرين الآتين من أراضيها إبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية، محذّرة من أنها سترد بـ"إجراءات مضادة".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحفيين "فرضت بعض البلدان قيودا على دخول المسافرين تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي وتعد بعض الممارسات غير مقبولة"، محذرة من أن بكين قد "تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل".

ورغم احتجاجات بكين، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الثلاثاء أن بلادها ستبقي على قرارها إلزام المسافرين القادمين من الصين الخضوع لفحوص كوفيد. وقالت لإذاعة "فرانس إنفو" في ردّها على سؤال عن رد الفعل الصيني "أعتقد بأننا نقوم بواجبنا عبر طلب الفحوص (...) سنواصل ذلك".

وتشهد الصين زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بعدما رفعت الشهر الماضي فجأة ومن دون استعدادات تذكر قيودا صارمة للحد من تفشي كوفيد تمسّكت بها على مدى سنوات، وهو ما أحدث ضغطا كبيرا على المستشفيات ومحارق الجثث.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلنت بكين أن المسافرين الوافدين لن يتعيّن عليهم الخضوع لحجر صحي بعد الآن، ما دفع العديد من الصينيين للتخطيط للسفر إلى الخارج، وهو أمر امتنعوا عنه على مدى سنوات.

وأشارت دول عدة إلى غياب الشفافية في الصين بشأن بيانات الإصابات وخطر ظهور متحورات جديدة كأسباب لفرض قيود على المسافرين الآتين من الدولة الآسيوية.

وأعلنت الصين 22 وفاة مرتبطة بكوفيد فقط منذ كانون الأول/ديسمبر، بعدما حدت بشكل كبير معايير تصنيف هذا النوع من الوفيات.

فرانس24/أ ف ب

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