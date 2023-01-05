الهند ترصد 11 متحورا جديدا لفيروس كورونا لدى مسافرين أجانب دخلوا أراضيها

أمراض وأوبئة

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فحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بولاية تشيناي في الهند، 30 أغسطس/آب 2020.

رصدت الهند نحو 11 متحورا جديدا من فيروس كورونا لدى مسافرين أجانب وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 ديسمبر/كانون الأول إلى الثالث من يناير/كانون الثاني، وفق ما أوردت وزارة الصحة الخميس.

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أفادت مصادر بوزارة الصحة الهندية الخميس أن الهند رصدت متحورات جديدة من كوفيد19 بلغ مجموعها 11 لدى مسافرين دوليين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 ديسمبر/كانون الأول إلى الثالث من يناير/كانون الثاني.

وقالت المصادر إن من بين 19227 راكبا خضعوا لاختبار كوفيد19 خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند إلى جانب دول أخرى تفرض من أجل دخول أراضيها، الاستظهار باختبار سلبي أجري قبل 48 ساعة من مغادرة الصين ودول آسيوية أخرى.

بالتزامن مع ذلك تشهد الصين ارتفاعا في عدد الإصابات منذ قرارها تخفيف سياستها الصحية الصارمة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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