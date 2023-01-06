البحرية الأمريكية تعلن عبور المدمرة "تشونغ-هون" مضيق تايوان في خطوة قد تثير حفيظة الصين

في خطوة قد تثير غضب الصين، قال سلاح البحرية الأمريكية إن المدمرة "تشونغ-هون" نفذت عبورا روتينيا في مضيق تايوان في 5 كانون الثاني/يناير، وأكد على التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة بموجب القانون الدولي.

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أعلن سلاح البحرية الأمريكية، أن إحدى مدمراته عبرت الخميس مضيق تايوان، في خطوة من شأنها أن تثير على الأرجح حفيظة بكين.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إن "المدمرة (يو إس إس تشونغ-هون) نفذت عبورا روتينيا في مضيق تايوان في 5 كانون الثاني/يناير في المياه التي تنطبق فيها حرية الملاحة والتحليق بموجب القانون الدولي".

وأضاف البيان أن "عبور (تشونغ-هون) مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

وتستخدم الإدارة الأمريكية بانتظام مصطلح "المحيطين الهندي والهادئ" للحديث عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وشددت البحرية الأمريكية على أن "القوات المسلحة للولايات المتحدة تطير وتبحر وتعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

وتبدي الولايات المتحدة قلقا إزاء تزايد الضغوط العسكرية الصينية على تايوان في السنوات الأخيرة.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها "التي لا بد في نهاية المطاف من إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، وبالقوة إذا لزم الأمر".

والعلاقات المتوترة أساسا بين بكين وتايبيه تدهورت فجأة العام الماضي، إذ ضاعفت الصين مناوراتها العسكرية حول الجزيرة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار غضب الصين في أواخر أيار/مايو، حين قال إن بلاده لن تتوانى عن التدخل عسكريا للدفاع عن تايوان، إذا ما شنت الصين هجوما عسكريا ضدها.

لكن في اليوم التالي عاد بايدن وأكد أن سياسة "الغموض الاستراتيجي" التي تتبعها بلاده إزاء هذا الملف لم تتغير، وهي سياسة تقوم على الاعتراف دبلوماسيا بالبر الصيني والالتزام في الوقت نفسه بإمداد تايوان بالأسلحة للدفاع عن نفسها.

فرانس24/ أ ف ب

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