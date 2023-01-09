الصين تجري تدريبات قتالية حول تايوان.. والأخيرة تؤكد أنها ستدافع عن سيادتها وأمنها

قالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني إنها أجرت تدريبات قتالية الأحد حول تايوان مركزة على الهجمات البرية والبحرية تهدف "للتصدي بحزم للأعمال الاستفزازية للقوى الخارجية والانفصالية المطالبة باستقلال تايوان" وهو ما أدانته حكومة تايبيه مؤكدة أنها لن تصعد الصراعات أو تثير الخلافات لكنها ستدافع عن سيادتها وأمنها.

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في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر، أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان الأحد مركزة على الهجمات البرية والبحرية.

وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن قواتها نظمت "دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية" في البحر والمجال الجوي حول تايوان.

وأضافت في بيان مقتضب أن الهدف من التدريبات هو اختبار القدرات القتالية المشتركة و"التصدي بحزم للأعمال الاستفزازية للقوى الخارجية والقوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان".

من جانبه، دان مكتب الرئاسة في تايوان الإثنين التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الصين بالقرب من الجزيرة، وقال إن السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة مسؤولية مشتركة لكل من تايوان والصين.

وأضاف المكتب الرئاسي في بيان أن موقف تايوان واضح للغاية من حيث أنها لن تصعد الصراعات أو تثير الخلافات ولكنها ستدافع عن سيادتها وأمنها.

وقالت وزارة الدفاع في تايبيه الإثنين إن 28 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأجرت الصين تدريبات مماثلة أواخر الشهر الماضي وقالت تايوان وقتها إن 43 طائرة صينية عبرت خط المنتصف لمضيق تايوان الذي يمثل عازلا غير رسمي بين الجانبين.

وقامت الصين بعمليات توغل بشكل منتظم في المياه والمجال الجوي بالقرب من تايوان على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتعتبر الصين تايوان إقليما تابعا لها ولم تعلن مطلقا تخليها عن استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

كما أجرت مناورات حربية بالقرب من تايوان في آب/أغسطس بعد زيارة نانسي بيلوسي التي كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت تايبيه.

فرانس24/ رويترز

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