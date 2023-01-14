الصين تعلن وفاة 60 ألف شخص بفيروس كورونا خلال خمسة أسابيع فقط

عمال يرتدون بدلات واقية يراقبون وراء حاجز أمام مطعم مغلق، بعد تفشي فيروس كورونا في شنغهاي، الصين في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

في أول حصيلة رسمية ثقيلة منذ رفع التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا فجأة في مطلع كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطات الصينية السبت وفاة نحو 60 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد19 في غضون خمسة أسابيع فقط (بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 و12 كانون الثاني/يناير 2023). ويشير هذا الرقم حصرا إلى الوفيات المسجلة في المرافق الطبية، مع احتمال أن يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر. فيما بلغ معدل عمر المتوفين 80,3 عاما ومعظمهم كانوا يعانون من أمراض أخرى.

إعلان اقرأ المزيد

كشفت السلطات الصحية الصينية السبت تسجيل نحو 60 ألف وفاة بفيروس كورونا خلال خمسة أسابيع بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 و12 كانون الثاني/يناير 2023. وتعد هذه أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد-19 تتحدث عنها الحكومة الصينية منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي لصحافيين إن الصين سجلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19.

ويشير هذا الرقم حصرا إلى الوفيات بكوفيد-19 المسجلة في المرافق الطبية، مع احتمال أن يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر.

وتشمل هذه الحصيلة 5503 وفيات ناجمة عن فشل الجهاز التنفسي ناتج مباشرة عن الفيروس و54435 حالة وفاة ناجمة عن أمراض كامنة مصحوبة بكوفيد-19.

اتهامات متواصلة للصين بعد تقديم معلومات دقيقة عن عدد الوفيات

واتُهمت الصين بعدم الإبلاغ عن عدد الوفيات بفيروس كورونا الدقيق منذ تخليها عن سياسة صفر كوفيد في مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وكانت السلطات الصينية قد اعتبرت الأربعاء الماضي أنه "لا داعي" للخوض فورا في العدد الدقيق للوفيات المرتبطة بالإصابة بكوفيد-19، بعدما وجّهت منظمة الصحة العالمية انتقادات لبكين بشأن عدم دقة بياناتها.

وتحتسب الصين وفيات فيروس كورونا فقط للحالات التي توفي فيها أشخاص من مشاكل في التنفس حصرا بعدما تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس. وهذا التغيير في المنهجية يعني أن عددا كبيرا من حالات الوفاة غير مدرج على أنه ناجم عن كوفيد-19.

والأسبوع الماضي، انتقدت منظمة الصحة العالمية تعريف الصين الجديد "الضيق جدا" للوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي "نواصل الطلب من الصين تقديم بيانات منتظمة وموثوقة بشكل أسرع حول حالات الاستشفاء والوفيات، بالإضافة إلى تسلسل جيني كامل أكثر للفيروس وفي الوقت الحقيقي".

وقالت السلطات الصحية في الصين السبت إن معدل عمر المتوفين هو 80,3 عاما، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من المتوفين يزيد عمرهم عن 65 عاما. وكان معظمهم يعانون من أمراض أخرى، وفق السلطات.

ولم يتلقّ ملايين الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 عاما اللقاح المضاد لكوفيد-19 في الصين.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك