أفغانستان: مقتل نائبة سابقة بمنزلها في كابول برصاص مجهولين

أحد حراس القوات الخاصة من طالبان أمام علم طالبان في حديقة في كابول ، أفغانستان ، 18 أبريل 2022.

أودى هجوم شنه مجهولون الأحد على منزل نائبة أفغانية سابقة بالبرلمان بحياة مرسال نبي زاده وحارسها الشخصي كما أصيب شقيقها. في هجوم استهدف منزل النائبة بالبرلمان. وكانت مرسال نبي زاده قد انتخبت نائبة عن كابول في 2018، قبل استعادة طالبان السيطرة على البلاد إثر انسحاب القوات الأجنبية عام 2021.

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قالت الشرطة الأفغانية إن مسلحين مجهولين قتلوا نائبة سابقة في البرلمان الأفغاني في هجوم على منزلها بالعاصمة كابول.

وأضافت الشرطة أن مرسال نبي زاده وحارسها قتلا بالرصاص وأصيب شقيقها في الهجوم الذي وقع أمس الأحد. وذكرت إذاعة تولو المحلية أن نبي زاده كانت قد انتخبت نائبة بالبرلمان عام 2018 لتمثيل العاصمة كابول.

وقالت الشرطة في بيان "بدأت القوات الامنية تحقيقا جديا في القضية للعثور على المجرمين ».

كانت مرسال نبي زاده نائبة بالبرلمان قبل سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد مع انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021 ، عندما فر العديد من السياسيين من البلاد.

وتقول حركة طالبان إنها تركز على تأمين البلاد وتشجيع الأفغان على العودة، لكن الأشهر القليلة الماضية شهدت وقوع عدة هجمات منها هجوم على وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤولية عنه.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، لقي شخص حتفه في هجوم انتحاري بالقرب من مكتب الحزب الإسلامي في كابول بينما كان زعيم الحزب قلب الدين حكمتيار بالداخل. وكان حكمتيار رئيسا للوزراء في التسعينيات.

فرانس 24 /رويترز

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