مخاوف من إصابات قياسية بفيروس كورونا في الصين مع عودة عشرات الملايين إلى قراهم بمناسبة السنة القمرية

أمراض وأوبئة

أشخاص يسيرون في محطة قطار قبل حلول العام الصيني الجديد، في بكين، الصين، 13 يناير/كانون الثاني 2023.

يُتوقع أن يكون الجمعة أكثر أيام السفر ازدحاما في الصين منذ عام 2019، بمناسبة السنة القمرية الجديدة وبالتزامن مع رفع القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19، ما يزيد المخاوف من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا. ورغم رواية السلطات التي تؤكد أن الأسوأ قد انتهى في معركتها مع الوباء فإن بعض خبراء الصحة يتوقعون وفاة أكثر من مليون شخص بالفيروس في الصين هذا العام.

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في حركة تنقل كبيرة للناس في الصين متوقعة الجمعة لعشرات ملايين الأشخاص الذين سيعودون إلى قراهم قبل بدء الاحتفالات بمناسبة السنة القمرية الجديدة، تزداد المخاوف من ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد أن قالت السلطات إن الأسوأ قد انتهى في معركتها مع الوباء.

وقالت نائبة رئيس الوزراء سون تشونلان التي تشرف على جهود مكافحة الفيروس، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية، في وقت متأخر الخميس إن انتشار الفيروس عند مستوى "منخفض نسبيا"، وذلك بعد أن قال مسؤولون بقطاع الصحة إن عدد مرضى كوفيد-19 في العيادات وغرف الطوارئ وأصحاب الحالات الحرجة قد بلغ ذروته.

لكن هناك الكثير من الشكوك حول رواية الصين عن انتشار الفيروس الذي أثقل كاهل المستشفيات ومحارق الجثث منذ أن تخلت بكين عن القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 والاختبارات الجماعية الشهر الماضي.

وهذا التحول في السياسة الذي أعقب احتجاجات تاريخية ضد سياسة "صفر كوفيد" التي تبنتها الحكومة، أطلق العنان للفيروس في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار شخص كانوا في أمان منه إلى حد كبير منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان أواخر 2019.

ويتوقع بعض خبراء الصحة وفاة أكثر من مليون شخص بسبب المرض في الصين هذا العام، فيما تتوقع شركة البيانات الصحية إيرفينيتي التي مقرها بريطانيا أن يصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 36 ألف شخص يوميا الأسبوع المقبل.

وأفادت سون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية "في الآونة الأخيرة، صارت الجائحة بشكل عام في البلاد عند مستوى منخفض نسبيا"، مضيفة أن "عدد الحالات الحرجة في المستشفيات يتناقص بشكل مطرد، غير أن مهمة الإنقاذ لا تزال ثقيلة".

وتأتي تعليقاتها عشية ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاما في أنحاء الصين منذ تفشي الجائحة أواخر 2019، إذ يسافر ملايين من المقيمين بالمدن إلى بلداتهم الأصلية لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ رسميا يوم السبت.

وتشير تقديرات وزارة النقل إلى 2.1 مليار رحلة في المجمل في أنحاء الصين خلال الفترة من السابع من يناير كانون الثاني و15 فبراير/ شباط.

وتزاحم ركاب محملون بأمتعة وصناديق هدايا على القطارات اليوم، متجهين للاجتماع بأسرهم بعد طول انتظار.

وقال لي (30 عاما) في محطة سكة حديد بغرب بكين "الجميع حريصون على العودة إلى ديارهم... لم نر عائلاتنا منذ فترة طويلة".

وقالت هيئة تنظيم الإنترنت في الصين هذا الأسبوع إنها ستحظر أي "معلومات كاذبة" حول انتشار الفيروس يمكن أن تتسبب في أي مشاعر "كئيبة" خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة.

فرانس24/ رويترز

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