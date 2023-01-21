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عشرات الملايين في الصين يعودون إلى قراهم تزامنا مع عطلة السنة القمرية وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا

01:48 صينيون في محطة قطارات يعتزمون التوجه إلى قراهم © فرانس24

توجه عشرات ملايين الأشخاص من عمال المدن في جميع أنحاء الصين إلى قراهم تزامنا مع عطلة السنة القمرية الجديدة. ومع تخلي السلطات الصحية الصينية عن نهجها المتشدد في مكافحة الوباء، المعروف بسياسة "صفر كوفيد"، توافد العمال على محطات السكك الحديدية والمطارات للتوجه إلى البلدات الصغيرة والمنازل الريفية، مما أثار مخاوف من تفشي الفيروس من جديد، خاصة وأن بعض خبراء الصحة يتوقعون وفاة أكثر من مليون شخص بسبب الجائحة في الصين العام الجاري.