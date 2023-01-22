ريبورتاج: إلغاء قيود فيروس كورونا يتيح للصين إعادة فتح الحدود مع هونغ كونغ تزامنا مع رأس السنة القمرية

01:45 صينيون في محطة قطارات يعتزمون السفر. 21/01/2023 © فرانس24

تزامنا مع بدء الاحتفال برأس السنة القمرية الصينية الجديدة، استأنف ملايين الصينيين تنقلاتهم وأسفارهم. ومكن رفع القيود الصحية من إعادة فتح الحدود البرية مع هونغ كونغ ما سمح بعودة حركة تنقل الأشخاص إلى طبيعتها. فبعد ثلاث سنوات من الإغلاق، فتح البر الرئيسي للصين حدوده مع الإقليم عقب إنهاء مطالبة المسافرين الوافدين بالخضوع لحجر صحي وإلغاء أحد التدابير الأخيرة ضمن سياسة صفر-كوفيد التي عزلت بكين عن بقية العالم. تقرير: فاطمة الزهراء عبقري ولوكيسيلا