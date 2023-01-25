كوريا الشمالية تفرض إغلاقا كليا في العاصمة بيونغ يانغ بسبب تفشي مرض تنفسي

© أ ف ب

أشخاص يسيرون في أحد شوارع عاصمة كزريا الشمالية بيونغ يانغ في 22 يناير 2023.

أوردت مصادر إعلامية نقلا عن إخطار حكومي الأربعاء أن سلطات كوريا الشمالية فرضت إغلاقا كليا يستمر خمسة أيام في العاصمة بيونغ يانغ بسبب تفشي مرض تنفسي لم تكشف عن ماهيته. وسبق للبلد المعزول أن أعلن العام الماضي حالة طوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا لكنه تكتم عن ذكر عدد المصابين في ظل نقص اللقاحات والإمدادات الطبية.

إعلان اقرأ المزيد

دفع انتشار مرض تنفسي لم تحدد تفاصيله السلطات في كوريا الشمالية إلى فرض إعلاق كلي في العاصمة بيونغ يانغ لمدة خمسة أيام حسب ما ذكر موقع (إن.كيه نيوز) ومقره سول الأربعاء نقلا عن حكومة كوريا الجنوبية.

ووفق ما أورد الموقع الذي يرصد أخبار كوريا الشمالية فإن الإخطار لم يشر إلى فيروس كورونا لكنه أوضح أن السكان في المدينة عليهم البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وذكر الموقع الثلاثاء أن سكان بيونغ يانغ يخزنون السلع على ما يبدو تحسبا لإجراءات أكثر صرامة. لكن ليس واضحا ما إذا كانت مناطق أخرى في كوريا الشمالية فرضت بالفعل إغلاقات جديدة.

اعترفت كوريا الشمالية بأول تفش لفيروس كورونا العام الماضي، لكنها أعلنت في أغسطس/ آب انتصارها على الجائحة.

ولم تؤكد بيونغ يانغ عدد المصابين بالفيروس، لشح المستلزمات الخاصة بإجراء فحوصات على مستوى البلاد فيما يبدو.

لكنها أفصحت عن عدد من يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة، والذي ارتفع إلى 4.77 مليون شخص من بين سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليونا. ولم تعلن كوريا الشمالية عن حالات من هذا القبيل منذ 29 يوليو/ تموز.

وواصلت وسائل الإعلام الرسمية تغطية إجراءات مكافحة الأمراض التنفسية، بما فيها الإنفلونزا إلا أنها لم تشر بعد إلى أمر الإغلاق.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الثلاثاء إن مدينة كايسونج القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية كثفت من الحملات الشعبية "حتى يلتزم جميع العاملين بقواعد مكافحة الوباء طواعية في عملهم وحياتهم".

فرانس24 / رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك