نيوزيلندا: كريس هبكينز يتولى رسميا رئاسة الحكومة خلفا لجاسيندا أرديرن

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رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن (يسار) وكريس هيبكنز يصلان إلى اجتماع كتلة حزب العمال لانتخاب رئيس وزراء جديد في البرلمان في ويلينغتون، نيوزيلندا. 22 كانون الثاني/يناير 2023.

أدى كريس هبكينز الأربعاء اليمين الدستورية ليتسلم بذلك رسميا منصب رئيس وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أرديرن التي فاجأت النيوزيلنديين الأسبوع الماضي بإعلان استقالتها بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق. وقال هبكينز رئيس الوزراء الجديد: "هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي"، مضيفا: "أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة".

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بعد استقالة مفاجئة لرئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة جاسيندا أرديرن الأسبوع الماضي، تولى كريس هبكينز رسميا الأربعاء منصب رئيس الحكومة.

وأدى هبكينز البالغ من العمر 44 عاما، اليمين الدستورية أمام الحاكم العام لنيوزيلندا خلال حفل أقيم في العاصمة ويلينغتون.

وقال هبكينز بعد توليه منصبه: "هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي"، مضيفا: "أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة".

وأحدثت استقالة أرديرن صدمة في نيوزيلندا، بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.

وخلال ولايتها، واجهت أرديرن جائحة كوفيد-19 وثورانا بركانيا فتاكا وأسوأ اعتداء يرتكب في البلاد، عندما أقدم شخص يؤمن بتفوق البيض عام 2019 على قتل 51 مصلّيا مسلما في مسجدين في كرايستشيرش.

وكان آخر ظهور علني لها رئيسة للوزراء عند خروجها من البرلمان الأربعاء وسط تصفيق المئات من المواطنين الذين كانوا في انتظارها.

وواجهت حكومة يسار الوسط التي ترأستها أرديرن خلال العامين الماضيين ارتفاع التضخم واستعادة المعارضة المحافظة لزخمها.

وتقع الآن على عاتق هبكينز المسؤول السابق عن مكافحة جائحة "كوفيد"، مهمة إحياء شعبية الحكومة قبل الانتخابات المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر.

ويُطلق على هبكينز لقب "تشيبي"، وهو يصف نفسه بأنه نيوزيلندي عادي من الطبقة العاملة يفضل ركوب الدراجة للذهاب إلى عمله، وهو والد لطفلين.

وقال هبكينز في تصريح سابق لصحافيين أمام البرلمان في العاصمة ويلينغتون: "أعتبر أنني أملك التصميم والقدرة على دفع الأمور إلى الأمام"، مشددا خصوصا على أنه قادر على الفوز بالانتخابات.

فرانس24/أ ف ب

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