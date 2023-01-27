مقتل شخص بهجوم مسلح على سفارة أذربيجان في إيران وباكو تدين "عملا إرهابيا"

عنصرا أمن أمام سفارة أذربيجان في طهران، 27 يناير/كانون الثاني 2022.

هاجم شخص مسلح برشاش كلاشنكوف سفارة أذربيجان في العاصمة الإيرانية ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وجرح حارسين. وعقب الهجوم أعلنت باكو إخلاء السفارة وحملت طهران مسؤولية الهجوم. كما طالب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بتحقيق عاجل واصفا الهجوم بالـ"إرهابي". والقتيل مسؤول عن حفظ الأمن في السفارة.

إعلان اقرأ المزيد

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن شخصا مسلحا برشاش كلاشنكوف هاجم سفارتها في طهران الجمعة، ما أدى لمقتل مسؤول يتولى الحفاظ على الأمن في السفارة وجرح حارسين.

وأكد بيان الخارجية الذي وصف وضع الجريحين بـ"المرضي" أنه تم فتح تحقيق. وقالت الوزارة إنها ستجلي موظفي سفارتها في طهران.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف إن الهجوم "عمل إرهابي" وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي".

وكتب علييف على تويتر "أدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران".

تضم إيران الملايين من أفراد العرقية الأذرية ولطالما اتهمت باكو بتأجيج النزعات الانفصالية على أراضيها.

ويهيمن الفتور تقليديا على العلاقات بين باكو وطهران إذ إن أذربيجان الناطقة بالتركية تعد حليفا مقربا لتركيا، الخصم التاريخي لإيران.

كما أن إيران تتوجس من التعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل التي تعد مزودا مهما للأسلحة إلى باكو، مشيرة إلى أن تل أبيب قد تستخدم الأراضي الأذربيجانية للتحرك ضد إيران.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك