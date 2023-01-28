دعا قواته للتدريب على القتال.. جنرال بسلاح الجو الأمريكي يحذر من مخاطر نشوب حرب مع الصين عام 2025

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حذر جنرال أمريكي ينتمي إلى سلاح الجو من احتمال نشوب حرب بين بلاده والصين عام 2025 بسبب تايوان، وحض عناصره على الاستعداد للقتال اعتبارا من هذا العام. واعتبر أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الرئيس الصيني شي جين بينغ "سببا" للتحرك.

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حذر الجنرال مايكل مينيهان المنتمي إلى سلاح الجو الأمريكي من المخاطر العالية لنشوب حرب مع الصين عام 2025 على الأرجح بسبب تايوان.

وكتب الجنرال في مذكرة داخلية أكد البنتاغون صحتها لوكالة فرانس برس الجمعة "آمل بأن أكون مخطئا. حدسي يخبرني أننا سنُقاتل في عام 2025"، مؤكدا أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الرئيس الصيني شي جين بينغ "سببا" للتحرك. واعتبر أن السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض والمقرّر إجراؤه في العام نفسه، سيوفر أيضا للصين فرصة وجود "أمريكا مشتتة".

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ويدعو الجنرال الأمريكي في هذه المذكرة قواته إلى التدرب على القتال، خصوصا من خلال التوجه إلى ميادين الرماية والتصويب على أهداف محددة ونحو "الرأس".

تعتبر الصين أن جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، هي إحدى مناطقها التي فشلت في إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وكانت أجرت في آب/أغسطس مناورات عسكرية كبيرة حول الجزيرة ردا على زيارة أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

فرانس 24 / أ ف ب

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