طهران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا عسكريا في محافظة أصفهان

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نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بيان لوزارة الدفاع، أن طهران تصدت ليل السبت الأحد لهجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان، في وسط البلاد. وأكد نائب محافظ أصفهان محمد رضا جانيساري في تصريح متلفز أن الهجوم "لم يُسفر عن إصابات".

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أعلنت إيران ليل السبت الأحد، أنها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان بوسط البلاد، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بيان لوزارة الدفاع.

وجاء في بيان الوزارة: "في مساء 28 كانون الثاني/يناير، قرابة الساعة 23,30 (20,00 ت غ)، تم تنفيذ هجوم فاشل باستخدام طائرات مسيرة على أحد المجمّعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع"، وأشار إلى أن "الدفاعات الجوية للمجمع أسقطت إحدى المسيرات، بينما حوصِرت مسيرتان وانفجرتا".

وقالت الوزارة إن الهجوم "لم يتسبب في وقوع إصابات أو في أي تعطيل لعمل المجمع" العسكري. بدوره، أكد نائب محافظ أصفهان محمد رضا جانيساري في تصريح متلفز أن الهجوم "لم يُسفر عن إصابات"، مضيفا أن تحقيقا فُتح لتحديد أسبابه.

لكن مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر انفجارا قويا في الموقع وصورا لسيارات إسعاف متجهة نحو المنطقة.

تضم إيران الكثير من مواقع الأبحاث النووية المعروفة في هذه المنطقة، بما في ذلك محطّة لتحويل اليورانيوم.

ولم تستبعد إسرائيل أن تشن عملية عسكرية إذا رأتها ضرورية لمنع طهران من اكتساب القدرة على تطوير أسلحة نووية. وتُعتبر القوة العسكرية الأولى في الشرق الأوسط ويُعتقد أنها تملك ترسانة نووية، وإن لم يكن ذلك معلنا.

فرانس 24 / أ ف ب

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