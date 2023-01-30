عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار داخل مسجد في باكستان
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ذكر مسؤول محلي باكستاني أن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا في انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة وجرح ما لا يقل عن 120 آخرين. وذكر مسؤول أمني في مدينة بيشاور أن عمليات الإنقاذ مستمرة والأولوية تتمثل في انتشال "المطمورين تحت الأنقاض".
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قتل 25 شخصا على الأقل وجُرح 120 آخرون في انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة الباكستانية الإثنين، حسبما أعلن مسؤول في الحكومة المحلية.
وقال نائب مفوض الشرطة في مدينة بيشاور شفيع الله خان، "أنا هنا في الموقع وعمليات الإنقاذ تتواصل". وأضاف "يتم إخراج المزيد من الجثث. أولويتنا حاليا إنقاذ الأشخاص المطمورين تحت الأنقاض".
فرانس24/ أ ف ب
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