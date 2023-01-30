عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار داخل مسجد في باكستان

موقع انفجار مسجد داخل مقر الشرطة في بيشاور في 30 يناير/كانون الثاني 2023. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

ذكر مسؤول محلي باكستاني أن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا في انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة وجرح ما لا يقل عن 120 آخرين. وذكر مسؤول أمني في مدينة بيشاور أن عمليات الإنقاذ مستمرة والأولوية تتمثل في انتشال "المطمورين تحت الأنقاض".