باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور

انهيار سقف مسجد الشرطة في بيشاور في 30 يناير 2023.

أفاد مسؤولون باكستانيون أمنيون بأن حصيلة التفجير الذي استهدف الإثنين مسجدا للشرطة في بيشاور بلغت 83 قتيلا على الأقل ، وذلك بعد العثور على تسع جثث تحت أنقاض هذا المسجد. ووضعت السلطات كامل البلاد وخصوصا العاصمة إسلام آباد والمناطق الحدودية المجاورة لأفغانستان في حالة تأهّب أمني مشدّد.

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ارتفعت حصيلة التفجير في المسجد داخل مقر شرطة بيشاور بشمال غرب باكستان إلى 83 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلن مسؤولون طبيون الثلاثاء.

ووقع التفجير الإثنين أثناء صلاة العصر في هذا الموقع البالغ الحساسية من المدينة الواقعة على بُعد 50 كلم من الحدود مع أفغانستان.

وعثر خلال الليل على تسع جثث تحت أنقاض المسجد الذي انهار سقفه وأحد جدرانه جراء عصف الانفجار. ومنطقة المقر العام للشرطة في بيشاور هي من المناطق الخاضعة لأشدّ التدابير الأمنية في المدينة وتضم مقار مكاتب عدة وكالات استخبارات.

وإثر التفجير، وضعت العاصمة إسلام أباد وسائر أنحاء البلاد، ولا سيما تلك الواقعة على الحدود مع أفغانستان في حالة تأهّب أمني مشدّدة.

وقال بلال أحمد فايزي المتحدث باسم الطوارئ: "سنزيل هذا الصباح القسم الأخير من السقف المنهار لنتمكن من انتشال المزيد من الجثث لكننا متشائمون بشأن فرص العثور على ناجين آخرين".

من جهته صرّح محمد عاصم خان المتحدث باسم مستشفى "ليدي ريدينغ" في بيشاور بأن الحصيلة ارتفعت إلى 83 قتيلا مع العثور على المزيد من الجثث.

وتواجه باكستان تدهوراً أمنياً منذ أشهر عدّة، خصوصاً منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021.

وبعد سنوات عدّة من الهدوء النسبي، تجددت الهجمات بقوة. وقد نفّذها عناصر من حركة طالبان باكستان أو من تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، أو مجموعات انفصالية من البلوش.

وتتّهم باكستان طالبان بالسماح لهذه المجموعات باستخدام الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجماتها، وهو ما تنفيه كابول بشكل متكرّر.

فرانس 24 / أ ف ب

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