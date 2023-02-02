كندا: البرلمان يوافق على خطة لاستقبال 10 آلاف لاجئ من أقلية الأويغور المسلمة المضطهدة في الصين

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شخص من الأويغور يحمل لافتة أثناء مظاهرة لدعوة البرلمان البريطاني للتصويت للاعتراف بالاضطهاد المزعوم لأقلية الأويغور المسلمة في الصين باعتباره "إبادة جماعية" و"جريمة ضد الإنسانية" في لندن في 22 أبريل/نيسان 2021.

أقر البرلمان الكندي الأربعاء بالإجماع قانونا يقضي باستقبال عشرة آلاف لاجئ من الأويغور فروا من الصين ويواجهون ضغوطا للعودة. ويقترح النص إعادة توطين عشرة آلاف من هذه الأقلية المسلمة في كندا على مدى عامين، بدءا من 2024. وكان المشرعون الكنديون قد تبنوا خطة في فبراير/شباط 2021 لوصف معاملة بكين للأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية في إقليم شينجيانغ (شمال غرب البلاد) بأنها "إبادة جماعية".

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بناء على خطوة اتخذها المشرعون الكنديون قبل عامين لوصف معاملة بكين للأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية في إقليم شينجيانغ (شمال غرب البلاد) بأنها "إبادة جماعية"، وافق البرلمان الكندي الأربعاء بالإجماع على اقتراح لاستقبال عشرة آلاف لاجئ من هذه الأقلية فروا من الصين ويواجهون ضغوطا للعودة.

وأشار عضو البرلمان سمير زبيري، الذي رعى الاقتراح، إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو ومجلس وزرائه صوتوا لصالح الاقتراح، في إشارة إلى "نية الحكومة تطبيقه" على الرغم من أنها غير ملزمة بذلك.

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ووفق زبيري، تم اعتقال ما لا يقل عن 1600 شخص في دول أخرى بطلب من بكين أو تمت إعادتهم قسرا إلى الصين.

يورد النص أن الأويغور الذين "فروا إلى دول ثالثة يواجهون ضغوطا وترهيبا من الدولة الصينية للعودة إلى الصين"، ويتهم بكين أيضا بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول لاحتجازهم وترحيلهم "ما يتركهم بدون ملاذ آمن".

ويقترح إعادة توطين عشرة آلاف من الأويغور في كندا على مدى عامين، بدءا من عام 2024.

تعتقد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة قد أودعوا في معسكرات في المنطقة حيث تتهم الصين أيضا بتعقيم النساء وفرض العمل القسري.

فرانس24/ أ ف ب

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