في مساع لصد النفوذ الصيني.. الفلبين تسمح للولايات المتحدة باستخدام أربع قواعد عسكرية إضافية

اتفقت الولايات المتحدة والفلبين على استخدام الجنود الأمريكيين أربع قواعد إضافية في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حسبما أعلن مسؤولون في البلدين الخميس في بيان مشترك، وذلك في خطة ترمي إلى التصدي للصعود العسكري للصين بالمنطقة. وصرح مسؤول فلبيني كبير أن المحادثات جارية بشأن قاعدة خامسة محتملة.

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أعلنت الولايات المتحدة والفلبين الخميس في بيان مشترك أنهما أبرمتا اتفاقا يسمح للجنود الأمريكيين باستخدام أربع قواعد إضافية في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأُبرم الاتفاق خلال زيارة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لمانيلا.

يسعى البلدان إلى التصدي للصعود العسكري للصين، إذ تحدث مسؤولون فلبينيون وأمريكيون عن توسيع اتفاق قائم ليشمل أربعة مواقع جديدة "في مناطق استراتيجية من البلاد".

ويربط البلدين تحالف أمني منذ عقود يشمل معاهدة للدفاع المتبادل واتفاق التعاون الدفاعي المعزز الموقع في 2014 ويسمح للقوات الأمريكية بالتواجد في خمس قواعد فلبينية بما فيها تلك القريبة من مياه متنازع عليها.

وقال البيان المشترك إن "الفلبين والولايات المتحدة فخورتان بإعلان خططهما لتسريع التنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون الدفاعي المعزز، عبر الاتفاق على تحديد أربعة مواقع جديدة متفق عليها...". فيما صرح مسؤول فلبيني كبير أن المحادثات جارية بشأن قاعدة خامسة محتملة.

وتسعى الدولتان إلى إصلاح العلاقات التي قطعت في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي الذي فضل التقارب مع الصين. لكن الإدارة الجديدة للرئيس فرديناند ماركوس تبدو حريصة على عكس هذا التوجه.

فرانس24/ أ ف ب

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